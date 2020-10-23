В Сингапуре впервые за все время пандемии спортивное мероприятие пройдет с участием зрителей
23 октября 2020, 09:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Сингапуре впервые с момента вспышки коронавирусной инфекции разрешили провести спортивное мероприятие при зрителях. Об этом говорится в сообщении крупнейшей в Азии организации по боям смешанного стиля ONE Championship.
Известно: турнир пройдет 30 октября на одной из спортивных арен города-государства, куда смогут попасть до 250 зрителей. Допуск их будет осуществляться после прохождения экспресс-тестов на коронавирус нового типа.
Как ожидается, такая практика продлится до конца года на крупных мероприятиях, которые постепенно начинают возобновляться в регионе.
Первое международное соревнование также в рамках ONE Championship состоялось здесь 9 октября. Прибывающие из-за рубежа спортсмены четыре раза сдавали тесты на COVID-19.
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