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Аргументы Недели Спорт 13+

Кубанский спортсмен взял "бронзу" на соревнованиях по борьбе

, 15:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кубанский спортсмен взял
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На турнире по вольной борьбе, который прошёл в Наро-Фоминске, спортсмен из Краснодарского края завоевал третье место.

В пресс-службе краевой администрации рассказали, что кубанский борец Тимур Бижоев занял третье место в состязании, а первое и второе достались Разамбеку Жамалову из Дагестана и Хетику Цаболову из Северной Осетии.

Ранее "Аргументы Недели" рассказывали о том, что кубанские студенты одержали победу во Всероссийской летней Универсиаде. 

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