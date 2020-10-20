Кубанский спортсмен взял "бронзу" на соревнованиях по борьбе
20 октября 2020, 15:28[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
На турнире по вольной борьбе, который прошёл в Наро-Фоминске, спортсмен из Краснодарского края завоевал третье место.
В пресс-службе краевой администрации рассказали, что кубанский борец Тимур Бижоев занял третье место в состязании, а первое и второе достались Разамбеку Жамалову из Дагестана и Хетику Цаболову из Северной Осетии.
Ранее "Аргументы Недели" рассказывали о том, что кубанские студенты одержали победу во Всероссийской летней Универсиаде.
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