Студенты из Краснодарского края победили на Всероссийской Универсиаде

Студенты КГУФКСТ одержали победу в финальных соревнованиях седьмой Всероссийской летней Универсиады, которые проходили в Екатеринбурге с 26 сентября по 18 октября.
Кубанские студенты по итогам общекомандного первенства набрали 199 очков. Кроме того, наши спортсмены одержали победу и в зачёте среди субъектов РФ.
Всего студенты Краснодарского края завоевали два первых командных места, четыре – вторых места и четыре – третьих, - сообщает пресс-служба краевой администрации.
Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что кубанские спортсмены завоевали медали в соревновании по стендовой стрельбе. В финале Кубка России наши стрелки взяли "серебро" и "бронзу".
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