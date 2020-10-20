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Аргументы Недели Спорт 13+

Студенты из Краснодарского края победили на Всероссийской Универсиаде

, 10:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Студенты из Краснодарского края победили на Всероссийской Универсиаде
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Студенты КГУФКСТ одержали победу в финальных соревнованиях седьмой Всероссийской летней Универсиады, которые проходили в Екатеринбурге с 26 сентября по 18 октября.

Кубанские студенты по итогам общекомандного первенства набрали 199 очков. Кроме того, наши спортсмены одержали победу и в зачёте среди субъектов РФ. 

Всего студенты Краснодарского края завоевали два первых командных места, четыре – вторых места и четыре – третьих, - сообщает пресс-служба краевой администрации. 

Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что кубанские спортсмены завоевали медали в соревновании по стендовой стрельбе. В финале Кубка России наши стрелки взяли "серебро" и "бронзу".

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