Тесты футболистов «Зенита» перед матчем Лиги чемпионов на коронавирус дали отрицательный результат

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19 октября 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Тесты футболистов "Зенита" перед матчем Лиги чемпионов с "Брюгге" дали отрицательный результат. Об этом рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

Известно: тестирование контролирует УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций).

До этого сотрудники "Брюгге" сообщила о том, что положительные результаты зафиксированы у игроков Симона Миньоле, Одилона Косуну, Михала Крменчика, также коронавирусом заразился генеральный директор Винсент Маннарт. Все четверо помещены на карантин, болезнь проходит бессимптомно.

Ранее сообщалось: боец ММА Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае с температурой.