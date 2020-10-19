Тесты футболистов «Зенита» перед матчем Лиги чемпионов на коронавирус дали отрицательный результат
19 октября 2020, 11:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Тесты футболистов "Зенита" перед матчем Лиги чемпионов с "Брюгге" дали отрицательный результат. Об этом рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.
Известно: тестирование контролирует УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций).
До этого сотрудники "Брюгге" сообщила о том, что положительные результаты зафиксированы у игроков Симона Миньоле, Одилона Косуну, Михала Крменчика, также коронавирусом заразился генеральный директор Винсент Маннарт. Все четверо помещены на карантин, болезнь проходит бессимптомно.
Ранее сообщалось: боец ММА Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае с температурой.
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