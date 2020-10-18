Боец ММА Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае с температурой

Аргументы Недели → Спорт 13+

18 октября 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

Дубай, фото: pixabay.com

Российский боец смешанных боевых искусств Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае. 24 октября 24-летний Нурмагомедов, двоюродный брат обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, должен провести бой с казахстанцем Сергеем Морозовым на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Но у Умара поднялась температура. Умар Нурмагомедов госпитализирован с температурой и рвотой, - сообщает ТАСС.

Двоюродный брат Умара Хабиб рассказал, что последние несколько дней его родственник пролежал в отеле с высокой температурой, вызванной стафилококковой инфекцией. Сегодня утром перед вылетом в Абу-Даби ему стало хуже и его госпитализировали.

Дебютный поединок Умара в Абсолютном бойцовском чемпионате в рамках турнира UFC 254 отменен.

24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби главным событием вечера станет поединок Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи.

Умар Нурмагомедов - чемпион России по ММА 2016 года, многократный чемпион Дагестана по тайскому боксу, чемпион СКФО, чемпион мира по боевому самбо, чемпион лиги Gorilla Fighting Championship в легчайшем весе.

В активе Умара Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения в ММА.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 18 Окт 2020 в 4:40 PDT