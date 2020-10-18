Боец ММА Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае с температурой

Российский боец смешанных боевых искусств Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае. 24 октября 24-летний Нурмагомедов, двоюродный брат обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, должен провести бой с казахстанцем Сергеем Морозовым на турнире UFC 254 в Абу-Даби.
Но у Умара поднялась температура. Умар Нурмагомедов госпитализирован с температурой и рвотой, - сообщает ТАСС.
Двоюродный брат Умара Хабиб рассказал, что последние несколько дней его родственник пролежал в отеле с высокой температурой, вызванной стафилококковой инфекцией. Сегодня утром перед вылетом в Абу-Даби ему стало хуже и его госпитализировали.
Дебютный поединок Умара в Абсолютном бойцовском чемпионате в рамках турнира UFC 254 отменен.
24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби главным событием вечера станет поединок Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи.
Умар Нурмагомедов - чемпион России по ММА 2016 года, многократный чемпион Дагестана по тайскому боксу, чемпион СКФО, чемпион мира по боевому самбо, чемпион лиги Gorilla Fighting Championship в легчайшем весе.
В активе Умара Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения в ММА.
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