Авербух оценил причины ухода Трусовой из группы Тутберидзе

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13 августа 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт-Экспресс

Илья Авербух, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Олимпийский призер, известный фигурист, ныне хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал причины ухода фигуристки-одиночницы Александры Трусовой из группы тренера Этери Тутберидзе, признанной одним из лучших тренеров по фигурному катанию.

В последнее время от Турберидзе ушли Трусова и Алёна Косторная. Девочки теперь занимаются у Евгения Плющенко. После ухода в эфире «Матч ТВ» Саша Трусова рассказала, что всегда хотела научиться исполнять прыжки в четыре оборота, но тренер ее долгое время останавливала.

Оценивая причины ухода Александры, Авербух сказал: «Причины типа «мне не давали прыгать», как у Трусовой — при том, что она делала по четыре четверных прыжка за одну программу — это странно. Получается, то мы ругаем Тутберидзе за то, что она выжимает максимум из фигуристов, то за то, что сдерживает». По его мнению, у Трусовой «недостаточное основание для перехода к другому специалисту».

Уход фигуристок от Тутберидзе получил общественный резонанс. Ирина Слуцкая высказала отношение к Плющенко, заявив, что критиковать всегда проще.



Александра Трусова, тренируясь в группе Тутберидзе, в 2018 и 2019 годах выигрывала золото на чемпионатах мира среди юниоров. В прошлом сезоне на чемпионатах Европы и России Трусова завоевала бронзовые награды, пропустив вперед других воспитанниц Этери Георгиевны Алену Косторную и Анну Щербакову.

В конце мая спортсменку, которой тогда было 15 лет, в третий раз внесли в Книгу рекордов Гиннесса, отметив ее первый в истории женского одиночного катания флип в четыре оборота, исполненный в декабре 2019 года в финале серии Гран-при. До этого Трусова попадала в Книгу рекордов Гиннесса за первое исполнение лутца и тулупа в четыре оборота.