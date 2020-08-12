Федун отложил уход «Спартака» с чемпионата России и надеется на изменения в судейской системе

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12 августа 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Основная команда футбольного клуба «Спартак-Москва» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21.

Такую информацию в среду, 12 августа, объявил владелец футбольного клуба Леонид Федун.

Федун поблагодарил болельщиков, спартаковских ветеранов, СМИ — всех, кто поддерживал ФК «Спартак-Москва» в борьбе с произволом со стороны судей. Он анонсировал изменения в судейской системе, которые грядут после общих действий.

По словам Федуна, футбольная система станет более объективной и свободной от всяческих влияний.

Владелец ФК «Спартак-Москва» подчеркнул, что для привлечения внимания пришлось идти на крайние меры, отметив, что «первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью».

«Футбол — честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды», - говорит Федун и считает, что Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах.

В случае продолжения судейской травли «Спартак», который за честный футбол, покинет футбольное поле, - собщается на сайте команды.

Напомним, причиной заявления Федуна, что он снимет команду с турнира, стал очередной судейский беспредел, устроенный по ходу матча «Спартака» с командой из Сочи. «Словом, был гадкий, гнусный, соблазнительный, свинский скандал…», - цитируют по этому поводу Булгакова.

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