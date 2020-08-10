Футбол по понятиям: о чем могли договориться владелец «Спартака» Федун и президент РФС Дюков

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10 августа 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вчера владелец московского «Спартака» Леонид Федун сделал по-настоящему громкое заявление, которое потрясло всю футбольную общественность нашей страны. После первого же матча нового сезона чемпионата России он объявил, что снимает команду с турнира. Причиной этому стал очередной судейский беспредел, устроенный по ходу матча «Спартака» с командой из Сочи.

Уже к 11-й минуте матча красно-белые вели в счете – 2:0, и это было вполне заслуженно. Футбольный клуб «Сочи» сумел отыграться, забив два гола с пенальти. И как в последнее время полагается на матчах «Спартака», судьи, даже прибегнув к системе видеоповторов VAR, не увидели очевидного: пенальти «липовые». А второй из них вообще был назначен под самый занавес матча, когда исправить положение москвичи уже не могли - попросту не было времени.

Практически сразу после финального свистка прогремела информационная бомба. Слова Леонида Федуна привело издание «Спорт-Экспресс»:

«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас», - заявил владелец «Спартака» и добавил: «Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!»

Самое потрясающее, что слова Леонида Федуна поддержала в соцсетях многомиллионная армия болельщиков красно-белых, уставшая матч от матча наблюдать этот местечковый судейский цирк.

Сегодня же, внезапно, стало известно, что владелец московского «Спартака» отказался снимать команду с чемпионата России после разговора с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым. Об этом сообщил «РБК-Спорт». Что могло повлиять на решение Федуна – неизвестно, но предположение есть.

Ни для кого уже давно не секрет, что «Сочи» является фарм-клубом газпромовского «Зенита», всячески обхаживаемого нашими властями (и не только футбольными). С 2008 по 2017 год нынешний глава РФС Александр Дюков занимал пост президента ФК «Зенит» и, естественно, любовь к этому клубу у него до сих пор не остыла. Вполне возможно, что Дюков, которому не нужны такие громкие скандалы, как этот в случае с красно-белыми, мог предложить владельцу «Спартака» в обмен на отмену решения о снятии команды с чемпионата - договорную ничью «Зенита» с «Сочи», чтобы уравнять шансы непримиримых конкурентов, и, впоследствии, вести себя поаккуратней. Леонид Федун, понимая, что его эмоциональное заявление несет трудно предсказуемые последствия, вполне мог пойти на такую сделку.

Сам «Спартак» с некоторых пор обвиняют в сговоре с клубом «Химки», поднявшимся в премьер-лигу в этом году. Вполне возможно, что и у красно-белых появился своего рода фарм-клуб, с помощью которого можно решать множество вопросов.

Понятно, что футбол по правилам элите уже давно не нужен. Вот и Федуну приходится встраиваться в эту схему футбола «по понятиям». Как в известной пословице: «С волками жить - по-волчьи выть». Владельцу «Спартака» крутиться тоже как-то надо.

«Аргументы недели» продолжат следить за событиями, и со временем мы проверим свои предположения.