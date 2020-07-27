Насколько коронавирус COVID-19 опасен для спортсменов

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27 июля 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция COVID-19 не обходит стороной ни политиков, ни артистов, ни спортсменов. Врач спортивной медицины Евгений Ачкасов рассказал, как коронавирус может отразиться на спортивной карьере.

Врач отметил, что лекарства, которые принимают заболевшие коронавирусом, не являются запрещенными для спортсменов. Основной риск представляет не лечение, а возможные осложнения от болезни, передает Радио Sputnik.

«Если спортсмены перенесли коронавирус, не из-за лечения, а из-за заболевания могут быть определенные последствия. И, конечно, если не идет речь о тяжелом поражении легких. Если была тяжелая пневмония, вообще стоит вопрос о возвращении в профессиональный спорт», - считает Ачкасов.