Эпидемиолог объяснил, нужно ли бояться нового типа коронавируса из Вьетнама
27 июля 2020, 19:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Во Вьетнаме заявили о появлении нового типа коронавируса. Специалист Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, стоит ли россиянам опасаться вируса.
«Пока поводов для паники абсолютно никаких нет… О происхождении того или иного вида или о мутации штамма можно говорить, только когда будет полногеномное секвенирование», - заявил Горелов.
Он добавил, что определение последовательности генома поможет определить, появилась ли во Вьетнаме новая разновидность коронавируса или это все тот же самый вирус, который был изначально. Специалист отметил, что в России до сих пор сохраняется ряд ограничений, введенных из-за пандемии, а потому риски минимальны.
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