Эпидемиолог объяснил, нужно ли бояться нового типа коронавируса из Вьетнама

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27 июля 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Во Вьетнаме заявили о появлении нового типа коронавируса. Специалист Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, стоит ли россиянам опасаться вируса.

«Пока поводов для паники абсолютно никаких нет… О происхождении того или иного вида или о мутации штамма можно говорить, только когда будет полногеномное секвенирование», - заявил Горелов.

Он добавил, что определение последовательности генома поможет определить, появилась ли во Вьетнаме новая разновидность коронавируса или это все тот же самый вирус, который был изначально. Специалист отметил, что в России до сих пор сохраняется ряд ограничений, введенных из-за пандемии, а потому риски минимальны.