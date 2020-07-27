В Роспотребнадзоре отслеживают ситуацию во Вьетнаме

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27 июля 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

Ситуация с распространением коронавируса в мире и отдельных странах находится на постоянном контроле Роспотребнадзора, в том числе и во Вьетнаме.

В ведомстве отметили, что информация о распространении на территории Вьетнама нового типа коронавируса будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями соответствующих документов.

27 июля режим ограничительных мер был введен в третьем по величине городе Вьетнама Дананге, где после трехмесячного перерыва вновь зафиксированы случаи заражения COVID-19. Сообщается, что город на две недели закрыт для туристов.