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В Роспотребнадзоре отслеживают ситуацию во Вьетнаме

, 18:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

В Роспотребнадзоре отслеживают ситуацию во Вьетнаме
Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

Ситуация с распространением коронавируса в мире и отдельных странах находится на постоянном контроле Роспотребнадзора, в том числе и во Вьетнаме.

В ведомстве отметили, что информация о распространении на территории Вьетнама нового типа коронавируса будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями соответствующих документов.

27 июля режим ограничительных мер был введен в третьем по величине городе Вьетнама Дананге, где после трехмесячного перерыва вновь зафиксированы случаи заражения COVID-19. Сообщается, что город на две недели  закрыт для туристов.

ДВа
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