Во Вьетнаме диагностирован второй за три месяца случай заражения коронавирусом внутри страны

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26 июля 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Во вьетнамском городе Да Нанг зарегистрирован второй подряд случай заражения коронавируса. Об этом сообщает в воскресенье местное государственное новостное агентство VNA.

Известно, что новому пациенту 61 год, сейчас мужчина находится в инфекционном отделении городской больницы. Он подключен к аппарату ИВЛ.

В городе вновь принимаются меры ограничения. В частности, запрещены собрания более 30 человек, проведение массовых торжеств и религиозных служб, спортивных соревнований и других мероприятий, предполагающих большое стечение людей.

В субботу был зарегистрирован первый для Вьетнама за 102 дня случай местного заражения COVID-19. Это - 57-летний житель, никуда не выезжавший в течение последнего месяца.

Ранее сообщалось: в Филатовской больнице в Москве лечение проходят 446 человек с COVID-19.