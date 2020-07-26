Во Вьетнаме диагностирован второй за три месяца случай заражения коронавирусом внутри страны

Во вьетнамском городе Да Нанг зарегистрирован второй подряд случай заражения коронавируса. Об этом сообщает в воскресенье местное государственное новостное агентство VNA.
Известно, что новому пациенту 61 год, сейчас мужчина находится в инфекционном отделении городской больницы. Он подключен к аппарату ИВЛ.
В городе вновь принимаются меры ограничения. В частности, запрещены собрания более 30 человек, проведение массовых торжеств и религиозных служб, спортивных соревнований и других мероприятий, предполагающих большое стечение людей.
В субботу был зарегистрирован первый для Вьетнама за 102 дня случай местного заражения COVID-19. Это - 57-летний житель, никуда не выезжавший в течение последнего месяца.
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