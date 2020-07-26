В Филатовской больнице в Москве лечение проходят 446 человек с COVID-19

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26 июля 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

В Филатовской больнице в Москве проходят лечение более 940 пациентов, в том числе 446 - с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

Известно, что из них беременных и родильниц- шесть, на аппарате ИВЛ – 37. Также в медицинском учреждении находятся 928 человек с диагнозом внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии.

За минувшие сутки из больницы выписаны 87 пациентов, поступили 73 человека.

Ранее сообщалось: в России после заражения COVID-19 выздоровели более 600 тысяч человек.