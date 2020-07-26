В России после заражения COVID-19 выздоровели более 600 тысяч человек
26 июля 2020, 11:46[ «Аргументы Недели» ]
В России количество вылечившихся пациентов с диагностированным коронавирусом нового типа за сутки увеличилось на 3 110. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Уточняется, что с начала пандемии в РФ выздоровели в общей сложности 600 250 человек. Отмечается, что доля граждан, преодолевших болезнь, составляет около 74% от общего числа заболевших COVID-19.
Подчеркивается также, что за минувшие сутки, в частности, 306 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, были выписаны в Москве, 227 – в Московской области, 232 – в Ханты-Мансийском автономном округе, 223 – в Ямало-Ненецком автономном округе, 169 – в Красноярском крае.
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