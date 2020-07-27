Харитонов объяснил проигрыш Емельяненко в бое с Исмаиловым
27 июля 2020, 19:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал поражение Александра Емельяненко в бое с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107 в Сочи. Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом.
Харитонов считает, что причиной поражения стало регулярное нарушение режима и злоупотребление спиртным со стороны Емельяненко. «Мне люди говорили, что Емельяненко за неделю до боя пил. Так что ничего нового, результат боя был очевиден. Если бы не пил, у Маги было бы шансов поменьше», - уверен боец.
Он добавил, что в Грозном Емельяненко-младший «не имел шансов пить», а в Сочи у спортсмена появилась возможность «расслабиться».
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