Харитонов объяснил проигрыш Емельяненко в бое с Исмаиловым

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27 июля 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Александр Емельяненко. Фото: соцсети

Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал поражение Александра Емельяненко в бое с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107 в Сочи. Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом.

Харитонов считает, что причиной поражения стало регулярное нарушение режима и злоупотребление спиртным со стороны Емельяненко. «Мне люди говорили, что Емельяненко за неделю до боя пил. Так что ничего нового, результат боя был очевиден. Если бы не пил, у Маги было бы шансов поменьше», - уверен боец.

Он добавил, что в Грозном Емельяненко-младший «не имел шансов пить», а в Сочи у спортсмена появилась возможность «расслабиться».