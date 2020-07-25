Кадыров с восторгом описал бой Емельяненко и Исмаилова
25 июля 2020, 11:34[ «Аргументы Недели» ]
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поединок в рамках турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. По его словам, это был интересный и красочный бой.
«Задолго до боя оба спортсмена пытались победить друг друга в словесных баталиях через соцсети. Чаша перевешивала то в одну, то в другую сторону. Бойцы отпускали язвительные шутки, пытались морально сломать противника, записывали ролики с угрозами. В дебатах победитель не определился, поэтому бойцы полностью выложились на ринге. Это был интересный и красочный бой, итогом которого стала заслуженная победа Исмаилова», - отметил он.
Сам турнир Кадыров назвал напряженным и зрелищным.
Ранее сообщалось, что Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде. Проигравшего бойца госпитализировали со сломанным носом в больницу.
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