Емельяненко оценил свое поражение в поединке с Исмаиловым на турнире АСА

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25 июля 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС, Спорт-Экспресс

Александр Емельяненко, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко оценил поражение Магомеду Имаилову в поединке, которых проходил в минувшую пятницу в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

«Все проходит, и это пройдет», — сказал Емельяненко после поединка.

Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко. Исмаилов, который весил на 23 кг меньше Емельяненко, как говорям спортивные эксперты, доминировал от начала поединка и до конца, был лучше и в стойке, и в борьбе.

Но вопрос был ли нокаут в первом раунде, он ответил, что заметил - Емельяненко поплыл. Он решил, что бой остановят. По словам Магомеда, он до гонга три хороших удара нанес, а Емельяненко практически не сопротивлялся. «Но рефери говорит, что гонг был. Раз гонг, значит, гонг. Если бы я победил в первом раунде, сказали бы, что мне повезло, что я не дышу, что я умираю. Кому-нибудь показалось, что я не дышу?! Никому не показалось», - цитирует спортсмена Спорт-Экспресс.

Исмаилов разбил нос Емельяненко. После поединка травмированный боец поехал в больницу.

Напомним, перед этим поединком Исмаилову пришлось набрать 15 килограммов и перейти в другую весовую категорию.

На счету Магомеда Исмаилова всего 16 побед, два поражения и одна ничья в ММА. У Емельяненко - 28 побед, восемь поражений и одна ничья.