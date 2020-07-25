Врачи диагностировали у Емельяненко перелом носа после боя с Исмаиловым

Аргументы Недели → Спорт 13+

25 июля 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Емельяненко, фото: vk.com/alexemelyanenko

Врачи диагностировали у Александра Емельяненко перелом носа после боя с Магомедом Исмаиловым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи. Тяжелые удары Магомед начал наносить сопернику в самом начале поединка.

За соревнованиями наблюдал брат Магомеда Рамазан Исмаилов, тренер, который учил его "бить в печень". Исмаилов победил Емельяненко в этом бою в третьем раунде техническим нокаутом. Лицо Емельяненко при уходе с ринга было в крови.

После своей победы Магомед раздавал интервью. А Емельяненко повезли в больницу с травмой носа. Медики провели обследование спортсмена и определили перелом носа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma) 23 Июл 2020 в 10:02 PDT

На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Видеозапись поединка опубликована в сети.