Врачи диагностировали у Емельяненко перелом носа после боя с Исмаиловым
25 июля 2020, 11:19[ «Аргументы Недели» ]
Врачи диагностировали у Александра Емельяненко перелом носа после боя с Магомедом Исмаиловым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи. Тяжелые удары Магомед начал наносить сопернику в самом начале поединка.
За соревнованиями наблюдал брат Магомеда Рамазан Исмаилов, тренер, который учил его "бить в печень". Исмаилов победил Емельяненко в этом бою в третьем раунде техническим нокаутом. Лицо Емельяненко при уходе с ринга было в крови.
После своей победы Магомед раздавал интервью. А Емельяненко повезли в больницу с травмой носа. Медики провели обследование спортсмена и определили перелом носа.
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