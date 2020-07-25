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Врачи диагностировали у Емельяненко перелом носа после боя с Исмаиловым

, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи диагностировали у Емельяненко перелом носа после боя с Исмаиловым
Александр Емельяненко, фото: vk.com/alexemelyanenko

Врачи диагностировали у Александра Емельяненко перелом носа после боя с Магомедом Исмаиловым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи. Тяжелые удары Магомед начал наносить сопернику в самом начале поединка. 

За соревнованиями наблюдал брат Магомеда Рамазан Исмаилов, тренер, который учил его "бить в печень". Исмаилов победил Емельяненко в этом бою в третьем раунде техническим нокаутом. Лицо Емельяненко при уходе с ринга было в крови.

После своей победы Магомед раздавал интервью. А Емельяненко повезли в больницу с травмой носа. Медики провели обследование спортсмена и определили перелом носа.

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Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma)

На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Видеозапись поединка опубликована в сети.

ИЧ
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