Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заразился COVID-19

Аргументы Недели → Спорт 13+

27 июля 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Тест на коронавирус чемпиона мира 2017 года по биатлону Антона Шипулина дал положительный результат. Об этом мужчина рассказал в своем Instagram.

Известно, что вместе со спортсменом COVID-19 заразились члены его семьи - жена Луиза и дочь Мира, они находились на отдыхе в Сочи.

«Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом - теща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный», - написал Шипулин.

Биатлонист добавил, что он надеется на скорейшее восстановление. Он и его родные сейчас находятся на самоизоляции.

«Заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках», - отметил Антон.

Ранее сообщалось: в России число проведенных тестов на коронавирусную инфекцию достигло отметки 27 млн.