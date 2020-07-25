Уткин отреагировал на смерть Иваницкого

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал смерть олимпийского чемпиона Александра Иваницкого. Отмечается, что тело 82-летнего спортсмена нашли в подмосковном лесу спустя три дня после пропажи.
«Увы, Александр Иваницкий, великий борец-супертяж, чемпион Токио, который пропал в лесу три дня назад, все же погиб. Светлая ему память», - высказал он.
Ранее сообщалось, что 22 июля Александр Иваницкий ушел в лес за грибами из деревни Ельники Рузского района Московской области, но домой так и не вернулся. Его сын почувствовал что-то неладное и обратился в полицию. На берегу реки была обнаружена корзина, в которую мужчина сложил свои вещи.
Иваницкий стал чемпионом по вольной борьбе в весовой категории свыше 97 килограммов в 1964 году на Олимпийский играх в Токио.
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