Уткин отреагировал на смерть Иваницкого

Аргументы Недели → Спорт 13+

25 июля 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Василий Уткин, Dmitry Golubovich/globallookpress.com

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал смерть олимпийского чемпиона Александра Иваницкого. Отмечается, что тело 82-летнего спортсмена нашли в подмосковном лесу спустя три дня после пропажи.

«Увы, Александр Иваницкий, великий борец-супертяж, чемпион Токио, который пропал в лесу три дня назад, все же погиб. Светлая ему память», - высказал он.

Ранее сообщалось, что 22 июля Александр Иваницкий ушел в лес за грибами из деревни Ельники Рузского района Московской области, но домой так и не вернулся. Его сын почувствовал что-то неладное и обратился в полицию. На берегу реки была обнаружена корзина, в которую мужчина сложил свои вещи.

Иваницкий стал чемпионом по вольной борьбе в весовой категории свыше 97 килограммов в 1964 году на Олимпийский играх в Токио.