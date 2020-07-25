Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден мертвым

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июля 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Иваницкий, фото: twitter.com/inforglizaalert

Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион, бывший руководитель главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР Александр Иваницкий найден мертвым. 82-летний Иваницкий ушел на прогулку в лес из деревни Ельники Рузского района Московской области 22 июля и домой не вернулся.

Его сын Владимир обратился в полицию. К поискам знаменитого спортсмена подключились волонтеры.

Владимир Иваницкий предполагал, что с отцом что-то случилось во время перехода реки. На берегу реки была обнаружена корзина, в которую мужчина сложил свои вещи.

"Александр Владимирович найден. Погиб", - сообщили сегодня волонтеры "Лизы Алерт" в Twitter. Добровольцы выразили "глубочайшие соболезнования родным и близким" Александра Иваницкого.

Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля, самбист. Он становился чемпионом и призером чемпионатов мира и СССР. На Олимпийский играх в Токио в 1964 году стал чемпионом в весовой категории свыше 97 килограммов (тяжелый вес).

Иваницкий по окончании спортивной карьеры много лет руководил главной редакцией спортивных программ Гостелерадио СССР.