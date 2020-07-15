Аршавин высказался о единственной встрече с Барановской за 7 лет: «Предпочел бы не видеть»

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15 июля 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

Андрей Аршавин, imago sportfotodienst/

Российский футболист Андрей Аршавин в рамках беседы с журналистом рассказал о своем общении с детьми от телеведущей Юлии Барановской. Ранее спортсмен заявлял, что долгое время не видел сыновей и дочь.

В рамках интервью Аршавину в основном задавали вопросы о его профессиональной деятельности, однако журналист коснулся и личной жизни футболиста. Он напомнил, что в 2014 году Андрей сообщил, что не видел детей полгода, а сейчас он публикует в соцсети фото с прогулок вместе с сыновьями и дочкой.

Аршавин уточнил, что действительно не видел своих старших детей 6 или 6,5 лет, но с прошлого года начал с ними периодически встречаться. Младшую дочь мужчина не видел полтора года.

Андрей заметил, что свою первую жену (пара не была расписана) Юлию видел один раз за 7 лет, и то это произошло случайно. "Предпочел бы ее не видеть и в тот раз", – заявил спортсмен. Он также подчеркнул, что теперь его дети стали старше, вследствие чего он может общаться с ними напрямую, без участия матери.