Мать двух сыновей и дочери Юлия Барановская призналась, что хотела бы еще детей
8 июля 2020, 09:55[ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая телеведущая, мать двух сыновей и дочери Юлия Барановская в рамках беседы с журналистами призналась, что хотела бы иметь еще детей. Женщина успешно совмещает воспитание детей и работу.
По словам Барановской, ее старшие дети самостоятельно занимаются приготовлением уроков. Юлия сообщила, что ее дочь Яна увлекается танцами и ответственно относится к учебе и тренировкам. Старший сын Артем, как утверждает телеведущая, очень собранный, никогда не опаздывает и не подводит других. Женщина добавила, что в настоящий момент контролирует только учебу младшего сына Арсения.
Барановская в беседе с порталом teleprogramma.pro призналась, что материнство является для нее главным достижением, хотя оно требует колоссального труда и ответственности. Юлия подчеркнула, что выросла в многодетной семье и добавила, что хотела бы иметь еще детей.
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