Артемий Панарин включен в тройку номинантов на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ по версии игроков
14 июля 2020, 18:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошел в тройку номинантов на «Тед Линдсей Эворд». Об этом рассказали в пресс-служба профсоюза игроков НХЛ.
Данная премия вручается лучшему спортсмену сезона по мнению игроков НХЛ. Помимо 28-летнего Панарина в список вошли канадец Натан Маккиннон из «Колорадо» и лучший бомбардир регулярного чемпионата немец Леон Драйзайтль из «Эдмонтона».
В текущем сезоне Артемий провел 69 игр и набрал очков.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.