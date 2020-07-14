Артемий Панарин включен в тройку номинантов на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ по версии игроков

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14 июля 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Хоккеист. Фото: pixabay.com

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошел в тройку номинантов на «Тед Линдсей Эворд». Об этом рассказали в пресс-служба профсоюза игроков НХЛ.

Данная премия вручается лучшему спортсмену сезона по мнению игроков НХЛ. Помимо 28-летнего Панарина в список вошли канадец Натан Маккиннон из «Колорадо» и лучший бомбардир регулярного чемпионата немец Леон Драйзайтль из «Эдмонтона».

В текущем сезоне Артемий провел 69 игр и набрал очков.

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