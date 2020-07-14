В условиях пандемии спорт уходит в виртуальную реальность

Аргументы Недели → Спорт 13+

14 июля 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Пандемия коронавируса оставила бегунов без возможностей проведения соревнований. Отменены или перенесены на осень спортивные мероприятия в Европе и США. Для тех, кто хочет почувствовать дух соперничества, имеется уникальная альтернатива – виртуальные забеги. Они набирают популярность во всём мире.



Их главным преимуществом является возможность соблюдения безопасной дистанции. Забег можно устроить на любой трассе, участке, а награда приходит спортсмену по почте. В ряде случаев от спортсменов требуются видеозаписи участия, что влечёт за собой необходимость привлечения видео оператора.

Подобное соревнование будет организовано в Бостоне. С участников потребуют передачу данных с трекеров: информация о пульсе, сведения о рельефе. Данные параметры позволяют определить реальность участия бегуна в соревновании.

Руководитель Бостонского марафона Том Грилк очень сожалеет, что он будет проводиться только в виртуальном формате. Однако и это позволит участникам стать частью исторического спортивного события, которое планируется провести в первой половине сентября.



Онлайн-соревнования являются мотивацией для продолжения тренировок и участия в забегах. Забеги спортсменов являются знаковыми мероприятиями. Это своего рода сбор единомышленников, заряжённых атмосферой соревнования людей.



