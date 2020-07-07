ПБК «Локомотив-Кубань» претендует на победу в One Team Awards

Аргументы Недели → Спорт

7 июля 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: lokobasket.com

ПБК «Локомотив-Кубань» попал в шортлист претендентов One Team Awards в рамках одноименной инициативы от Евролиги. «Локо» стал единственным российским клубом, отмеченным Евролигой за лучшую реализацию благотворительного проекта.

Стоит отметить, что большинство клубов, участвующих в глобальном проекте, выступают в Евролиге, Еврокубок представляют только «Локо» и «Уникаха». На финальном этапе спорить за победу в престижном европейском конкурсе краснодарский клуб будет с очень серьезными соперниками. В их числе – легендарные клубы «Барселона», «Олимпиакос», «Олимпия Милан» и «Жальгирис», а также «Эфес» и «Баскония». Тем не менее, как отметили в пресс-службе баскетбольного клуба, «Локо» всерьез нацелен на победу. Удастся ли ему обойти соперников, станет известно в сентябре, когда будут определены победители и призеры конкурса.

One Team – глобальный проект, в рамках которого каждый клуб-участник Евролиги и Еврокубка реализует свою, оригинальную программу, нацеленную на социализацию особенных детей через баскетбол. «Локомотив-Кубань» участвует в One Team уже шестой сезон.

– В этой программе мы впервые работали с детками с синдромом Дауна. Очень волновались перед первой встречей. А потом, на каждом из 16 занятий, удивлялись достижениям этих удивительных ребят все больше и больше, а они не уставали нас покорять не только своими баскетбольными успехами, но и своей открытостью миру, – рассказала координатор проекта One Team Даяна Беднарик.