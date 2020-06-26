Глава МИД Венгрии оценил шансы сборной России по футболу на удачное выступление на Евро-2020

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26 июня 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Olena Khudiakova/Keystone Press Agency

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу, 26 июня, в рамках беседы с журналистами оценил шансы сборной России по футболу на удачное выступление в рамках чемпионата Европы 2020 года.

Сийярто заметил, что у России хорошая сборная. Дипломат подчеркнул, что знает футболистов страны, а также Российскую премьер-лигу, в которую Венгрия "даже внесла свой вклад" – известный венгерский арбитр Виктор Кашшаи в настоящий момент возглавляет судейский корпус Российского футбольного союза.

Петер Сийярто выразил уверенность в том, что сборной России удастся хорошо выступить на чемпионате. Он также напомнил, что в сентябре российским футболистам предстоит в Лиге наций УЕФА встретиться с венгерской командой.