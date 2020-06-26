Все новости >>

Аргументы Недели Спорт 13+

Глава МИД Венгрии оценил шансы сборной России по футболу на удачное выступление на Евро-2020

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Глава МИД Венгрии оценил шансы сборной России по футболу на удачное выступление на Евро-2020
глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Olena Khudiakova/Keystone Press Agency

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу, 26 июня, в рамках беседы с журналистами оценил шансы сборной России по футболу на удачное выступление в рамках чемпионата Европы 2020 года.

Сийярто заметил, что у России хорошая сборная. Дипломат подчеркнул, что знает футболистов страны, а также Российскую премьер-лигу, в которую Венгрия "даже внесла свой вклад" – известный венгерский арбитр Виктор Кашшаи в настоящий момент возглавляет судейский корпус Российского футбольного союза.

Петер Сийярто выразил уверенность в том, что сборной России удастся хорошо выступить на чемпионате. Он также напомнил, что в сентябре российским футболистам предстоит в Лиге наций УЕФА встретиться с венгерской командой.

ЕТ

В мире

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

У Российской Федерации якобы есть план по вторжению на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. Об этом заявил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Миобороны соседней страны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью