Гончаренко не сможет участвовать в подготовке ЦСКА к матчу против

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22 июня 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

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Главный тренер футболистов ЦСКА Виктор Гончаренко не сможет участвовать в подготовке команды к предстоящему матчу Российской премьер-лиги против "Динамо" (Москва). После проигрыша ЦСКА "Зениту" Гончаренко стало так плохо, что он не принял участия в пресс-конференции после матча с питерской командой.

А на следующий день СМИ начали писать о его желании уйти из ЦСКА. А руководство клуба хочет уговорить его доработать сезон. По сообщениям СМИ, Гончаренко уехал на родину, в Белоруссию.

Сегодня пресс-служба ЦСКА сообщила, что "в связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего , готовить команду к встрече с "Динамо" будет старший тренер Сергей Овчинников".

Гостевой матч 24-го тура "Динамо" - ЦСКА запланирован на 27 июня.

Сергей Овчинников – бывший вратарь сборной России, сейчас он - помощник Гончаренко в ЦСКА.