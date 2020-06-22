Гончаренко не сможет участвовать в подготовке ЦСКА к матчу против

Главный тренер футболистов ЦСКА Виктор Гончаренко не сможет участвовать в подготовке команды к предстоящему матчу Российской премьер-лиги против "Динамо" (Москва). После проигрыша ЦСКА "Зениту" Гончаренко стало так плохо, что он не принял участия в пресс-конференции после матча с питерской командой.
А на следующий день СМИ начали писать о его желании уйти из ЦСКА. А руководство клуба хочет уговорить его доработать сезон. По сообщениям СМИ, Гончаренко уехал на родину, в Белоруссию.
Сегодня пресс-служба ЦСКА сообщила, что "в связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего , готовить команду к встрече с "Динамо" будет старший тренер Сергей Овчинников".
Гостевой матч 24-го тура "Динамо" - ЦСКА запланирован на 27 июня.
Сергей Овчинников – бывший вратарь сборной России, сейчас он - помощник Гончаренко в ЦСКА.