Гончаренко собрался уйти из ЦСКА после поражения от «Зенита»

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21 июня 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Виктор Гончаренко, фото: vk.com

Главный тренер московского ФК ЦСКА Виктор Гончаренко собрался уходить из команды после крупного поражения от «Зенита». 20 июня ЦСКА проиграл питерской команде со счетом 0:4.

Вчера сразу после матча Гончаренко попросил сразу после матча. Он также не присутствовал на послематчевой пресс-конференции не смог выйти на послематчевую пресс-конференцию. Помощник Виктора Гончаренко Сергей Овчинников рассказал, что главный наставник почувствовал себя плохо и у него поднялось давление.

По данным издания «Спорт-Экспресс», 43-летний Гончаренко написал заявление об уходе сразу после матча. Портал Championat.com пишет, что Гончаренко сообщил о том, что хочет покинуть пост наставника, игрокам. Руководство клуба якобы намерено уговорить его остаться до конца сезона-2019/2020.

Уроженец Белоруссии Виктор Гончаренко стал главным наставником ЦСКА 12 декабря 2016 года. Под его руководством армейцы становились обладателями Суперкубка России 2018 года и дважды завоевали серебряные медали чемпионата России.

Сегодня многие СМИ написали фамилию наставника ЦСКА Ганчаренко, а не Гончаренко.

Несколько лет назад Виктор Гончаренко разъяснил, как правильно писать и произносить его фамилию. По его словам, сомнения возникли после смены паспортов в Белоруссии. Как он объяснил, по паспорту он - Ганчаренко, но сам пишет фамилию через «О».