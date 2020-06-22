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Теннисист Димитров, который играл с Андреем Рублевым в одном турнире, заразился COVID-19

, 07:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Теннисист Димитров, который играл с Андреем Рублевым в одном турнире, заразился COVID-19
Теннис. Фото: pixabay.com

Болгарский теннисист Григор Димитров заражен коронавирусом. Известно, что Димитров выступал в последние дни на выставочном турнире в Хорватии, где также принимал участие россиянин Андрей Рублев.

Отмечается: очных встреч между мужчинами на соревнованиях  не было. После информации о заболевании Димитрова финальный матч турнира между Рублевым и сербом Новаком Джоковичем был отменен.

«Я хочу убедиться, что все, кто со мной контактировал в последние дни, прошли тестирование и приняли необходимые меры предосторожности. Мне очень жаль за любой вред, который я мог причинить. Сейчас я вернулся домой и поправляюсь», - написал Григор на своей странице в Instagram.

В связи с заражением теннисиста, областной штаб по борьбе с распространением  COVID-10 в Хасково уже в ночь на понедельник призвал всех жителей города, которые находились в контакте с ним, уйти на карантин и уведомить о происшедшем санитарные власти. 

Ранее сообщалось: официальный Мадрид решил снять ограничения на въезд в Испанию. Границы открылись.

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