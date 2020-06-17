Почему клубы НХЛ не играют с российскими командами

Аргументы Недели → Спорт 13+

17 июня 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sports.ru

фото: соцсети

Десять лет назад СКА обыграл «Каролину». Тогда это казалось началом новой эпохи в российском клубном хоккее.

Вице-президент СКА Роман Ротенберг заявил в эфире на радио «Зенит»:

«Мы помним такой матч против «Каролины». Мы их тогда обыграли. Это надо повторить. Но после той игры в НХЛ посчитали, что такое поражение наносит удар по имиджу чемпионата. Они считают себя лучшей лигой мира, поэтому поражение от клуба КХЛ для них – сильный удар. Когда наши клубы обыгрывают команды НХЛ, возникает вопрос: а лучшая ли у них лига? Поэтому они сейчас не проводят матчи с клубами из других лиг».

Предсезонная игра состоялась в 2010 году по договоренности КХЛ с НХЛ. Занимавший тогда пост президента КХЛ Александр Медведев подчеркивал, что хочет вернуть ощущения времен СССР, когда советские команды играли против клубов НХЛ:

«Я очень надеюсь, что болельщики со всего мира оценят, что произошло, и я очень надеюсь, что мы найдем способ продолжать подобные соревнования».

В «Каролине» о возрождении клубного соперничества с Россией никто и не думал. 4 октября команда сыграла в Санкт-Петербурге, а 7-го начала регулярный сезон НХЛ матчем против «Миннесоты». СКА же к тому времени уже откатал месяц регулярки КХЛ.

В Россию приехала уже не та «Каролина», что двумя годами ранее, которая дошла до финала конференции (и была повержена Евгением Малкиным), а четыре года назад выигрывала Кубок Стэнли. В сезоне-2009/10 «ураганы» не попали в плей-офф, а в следующий раз пробились туда только в 2019-м. Команда, которая играла с «Питтсбургом» в финале Востока, потеряла сразу нескольких важных игроков: в Питере не было Бринд’Амора, Каллена, Уитни и Зайденберга. Да еще Пол Морис в середине матча убрал с игры лучшего центра Эрика Стаала и основного вратаря Кэма Уорда. Так что, если смотреть на вещи адекватно, то это был пусть и исторический, но «товарняк» против уже нетоповой команды, пытавшейся перестроиться по ходу матча.

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли тогда отметил:

«Подход команд к этой игре отличался. «Каролина» вышла на выставочную игру для подготовки к сезону. СКА подошел к матчу по-другому».

Есть несколько причин, по которым с тех пор подобных матчей не проводилось. Во-первых, НХЛ нет резона рисковать своими игроками прямо перед стартом сезона.

Основной же причиной, по которой НХЛ не проявляет особого желания играть с командами из России, являются деньги. У лучшей лиги мира нет уверенности в том, что они смогут собрать кассу и окупить длительный перелет.

В сентябре 2019-го «Филадельфия» уступила швейцарской «Лозанне», и это никак не сказалось на престиже лиги. В Европе она может собрать кассу - в России же зрители платить большие деньги за билеты не готовы.

Прошлой осенью Ротенберг летал в Хельсинки и вел переговоры о матче с Гэри Беттмэном и Биллом Дэйли.

«Хотелось бы сыграть с чемпионом. Хочется самый сильный клуб в соперники. Но тут - как решит НХЛ. Мы готовы играть с любой командой. К примеру, «Виннипег» мне очень нравится. И как он играет, и какие у него большие традиции. Мы были бы рады увидеть «Джетс» в России», - говорил Ротенберг.

НХЛ, как мы видим, особого желания не проявляет.