Загитову назвали олимпийской иконой стиля

Российская фигуристка Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля по версии Olympic Channel. 18-летняя девушка с огромным отрывом обошла американского фигуриста Джонни Вейера.
В финале за россиянку проголосовало 62%, тогда как спортсмену из Соединенных Штатов досталось 38% голосов. Также Загитова обошла легкоатлета из Ямайки Усэйна Болта, набрав 58% против 42%. А в полуфинале российская фигуристка выиграла у ямайской легкоатлетки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (69% против 32%).
Ранее Загитова показала подписчикам, как родители одевали ее в детстве. Фигуристка опубликовала в соцсети архивную фотографию.