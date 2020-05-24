Загитову назвали олимпийской иконой стиля

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24 мая 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести.Ru

Алина Загитова. Фото: соцсети

Российская фигуристка Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля по версии Olympic Channel. 18-летняя девушка с огромным отрывом обошла американского фигуриста Джонни Вейера.

В финале за россиянку проголосовало 62%, тогда как спортсмену из Соединенных Штатов досталось 38% голосов. Также Загитова обошла легкоатлета из Ямайки Усэйна Болта, набрав 58% против 42%. А в полуфинале российская фигуристка выиграла у ямайской легкоатлетки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (69% против 32%).

Ранее Загитова показала подписчикам, как родители одевали ее в детстве. Фигуристка опубликовала в соцсети архивную фотографию.