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Алина Загитова показала, как ее одевали в детстве

, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Алина Загитова показала, как ее одевали в детстве
Алина Загитова, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась с поклонниками в социальной сети архивной фотографией, на которой она запечатлена в забавном наряде.

На снимке маленькая Алина стоит у дивана в розовой кофточке на пуговицах, дутых штанах и с разноцветным платочком на голове. На заднем плане кадра можно увидеть розовую игрушечную коляску.

Загитова поинтересовалась, кого так же "смешно" одевали в детстве.

Напомним,в декабре прошлого года Алина Загитова сообщила, что решила приостановить свою профессиональную карьеру. Спортсменка, однако, по-прежнему регулярно тренируется.

ЕТ

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