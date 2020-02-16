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Загитова пообещала выучить новые элементы

, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

Загитова пообещала выучить новые элементы
Фото: соцсети

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала поклонникам, что соскучилась по спорту. Ранее девушка объявила о своём решении временно приостановить спортивную карьеру.

"Я могу сказать, что соскучилась по катанию. Это получилось достаточно быстро, я даже и не думала, что это случится настолько быстро", - сказала Загитова.

Спортсменка призналась, что еще не решила, стоит ли возвращаться в большой спорт. При этом она уже возобновила тренировки и задалась целью выучить новые элементы. "Хочется всегда что-то делать. Это уже привычка спортсмена. Хочу разучить новые элементы. На следующий сезон я попытаюсь выйти на новый уровень и вернуться к соревнованиям", - призналась Загитова.

АБ

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