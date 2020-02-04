Загитова удивила организаторов ледового шоу неуважением к зрителям

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4 февраля 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

Под Владимиром на льду озера состоялось грандиозное ледовое шоу, участие в котором приняли именитые фигуристы. В их числе оказалась и 17-летняя спортсменка Алина Загитова. Однако девушка запомнилась не только своим выступлением, но и неуважением к поклонникам.

Продюсером и заодно ведущей ледового праздника стала Ирина Слуцкая. Компанию в качестве второго ведущего ей составил Марат Башаров. Среди приглашенных фигуристов перед зрителями выступили Татьяна Тотьмянина и Максим Аверин, Евгения Тарасова, Максим Ковтун, Елизавета Туктамышева и другие. Специальным гостем стала недавно заявившая о карьерной паузе Алина Загитова. Отмечается, что девушка покинула площадку сразу после выступления, хотя в контракте был указано общение со зрителями.

«Люди приехали на шоу из разных городов и были в недоумении... Ведь многие покупали билеты именно ради встречи с Загитовой. Которая бросила: «Не хочу ни с кем общаться!» и была такова. Теперь поклонники предъявляют претензии организаторам, которые никак не могли повлиять на сложившуюся ситуацию», - заявили организаторы.