Топ-5 лучших аккаунтов российских хоккеистов в Instagram

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16 мая 2020, 00:03 [ «Аргументы Недели», Валерия Королёва ]

Фото: соцсети

На официальном сайте русскоязычной версии НХЛ представлен список лучших аккаунтов Instagram, которые ведут наши фавориты. Теперь у читателей есть возможность увидеть противостояние хоккеистов не только на льду, но и в одной из самых популярных сетей на сегодняшний день. Интригующе, не правда ли? Тогда представляем вам ТОП-5 лучших инстаграм-аккаунтов хоккеистов из России, выступающих в североамериканской лиге.

Пятое место занимает аккаунт форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, который зарегистрирован под никнеймом @ilyakovalchukofficial. На официальной страничке у хоккеиста более 452 тысяч подписчиков. Это и понятно, ведь страница россиянина, как сказано на сайте НХЛ – «образцово-показательный аккаунт хоккейной звезды и главы большой семьи». Большая часть публикаций посвящена любимой семье и конечно же любимому делу.

На четвертом месте располагается недавно перебравшийся во «Флориду Пантерз» голкипер Сергей Бобровский, который записан в Instagram, как @sergeibobrovsky. На официальную страничку хоккеиста подписано более 137 тысяч. Как считает официальный сайт Национальной Хоккейной лиги, вратарь не очень активен в социальных сетях, однако после прихода Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс», ситуация немного изменилась.

Тройку призёров замкнул нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который зарегистрирован под никнеймом @e.malkin71geno и имеет более 721 тысячи подписчиков. «Видно, что Instagram Малкин ведёт сам и ему это нравится», — говорится на сайте. В его аккаунте можно встретить публикации, которые связанны непосредственно с его профессиональной деятельностью, а также довольно большой объем составляют посты с друзьями и любимой семьей.

Второе место в «борьбе» за лучший аккаунт занял форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На официальный аккаунт под никнеймом @aleksandrovechkinofficial, подписано более 1,5 миллионов человек. Помимо семейных и связанных с хоккейной деятельностью спортсмена постов, он довольно часто публикует фото- и видео- материалы со своего отдыха, а также на его страничке можно встретить коммерческие посты.

Победу, вполне ожидаемо, одержал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Его аккаунт @artemiypanarin имеет более 557 тысяч подписчиков. «Поездки на тракторах, интервью с колпинским дедом, прямые эфиры с Александром Радуловым и все эти бесконечные танцы с Бобровским обеспечивают Панарину уверенное первое место, хотя скорый переезд на корпоративный Манхэттен вызывает у его фолловеров понятную тревогу», — говорится в материале на сайте лиги.