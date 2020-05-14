Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова находится в коме

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14 мая 2020, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Машина скорой помощи, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, доставленный несколько дней назад в московскую больницу из Махачкалы, находится в коме.

Комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов рассказывал, что Нурмагомедов - старший 25 апреля был доставлен в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию, а потом на частном самолете его перевезли в Москву. По словам Рабаданова, отец спортсмена сейчас лежит в одном из военных госпиталей в Москве, тренер находится в коме. У Нурмагомедова - старшего брали тест на коронавирус .

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году.