Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, доставленный несколько дней назад в московскую больницу из Махачкалы, находится в коме.
Комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов рассказывал, что Нурмагомедов - старший 25 апреля был доставлен в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию, а потом на частном самолете его перевезли в Москву. По словам Рабаданова, отец спортсмена сейчас лежит в одном из военных госпиталей в Москве, тренер находится в коме. У Нурмагомедова - старшего брали тест на коронавирус .
Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году.