Отца Хабиба Нурмагомедова перевезли на лечение в Москву

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5 мая 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Дагестан

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Отец чемпиона UFC в легком весе и тренер Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов доставлен из Махачкалы в одну из больниц Москвы. Друг семьи Нурмагомедовых Убайдула Османов рассказал, что известный тренер был доставлен в столицу спецбортом 3 мая.

По мнению Османова, у Нурмагомедова-старшего случилась какая-то проблема с сердцем. Абдулманап Нурмагомедов лечился в больнице в Махачкале. В Дагестане ему диагностировали подозрение на пневмонию. Он пошел на поправку. Как говорит его друг, они разговаривали несколько дней назад, и Абдулманап говорил, что все хорошо. По мнению Османова, скорее всего отцу Хабиба стало плохо с сердцем его решили везти в Москву.

Ранее сообщалось, что помимо отца Хабиба заболел и его двоюродный брат Шамиль Завуров. У Завурова также были подозрения на пневмонию.

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