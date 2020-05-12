Оставшуюся часть мая российские биатлонисты проведут на самоподготовке

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12 мая 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Стало известно: российские биатлонисты оставшуюся часть мая проведут на индивидуальной самоподготовке. Об этом рассказал глава Союза биатлонистов России депутат Госдумы Владимир Драчев.

Драчев отметил, что пока нет понимания, когда можно будет провести первый подготовительный сбор национальной команды. Он также поделился: пока для спортсменов остается возможной только индивидуальная самоподготовка.

«В мае вряд ли что-то откроется», -заключил мужчина.

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