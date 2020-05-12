Фигуристка Щербакова прокомментировала слухи о своем уходе от Тутберидзе

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12 мая 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Коньки. Фото: pixabay.com

Российская фигуристка, серебряная медалистка чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию Анна Щербакова объяснила, откуда появились слухи о ее уходе от тренера Этери Тутберидзе.

Спортсменка в Instagram объяснила, что информация о ее уходе из команды Тутберидзе появилась в ее аккаунте ВКонтакте, который незадолго до этого был взломан. Она отметила, что публикация не соответствует действительности и является всего-навсего выдумкой злоумышленников. Щербакова подчеркнула, что в настоящее время ее официальная страница в соцсети удалена, восстанавливать ее или создавать новую девушка не собирается.