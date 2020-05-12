Тренер научил, как правильно бегать

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12 мая 2020, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Постепенное снятие режима самоизоляции в некоторых российских регионах предполагает возможность заниматься спортом на улице. Тренер по бегу Сергей Давыдько рассказал, как правильно бегать, чтобы не навредить себе и добиться хороших результатов.

Специалист посоветовал начинать пробежку с разминки и не забывать про хорошую спортивную обувь. Во время бега стоит приземляться на всю стопу с акцентом на ее переднюю часть. Одним из важных условий хорошей тренировки также является правильное дыхание.

«Многие начинающие бегуны зажимают рот и дышат только носом – это ошибка. Дышать можно свободно, рот слегка приоткрыт, то есть дышим полной грудью, как требует организм», - отметил Давыдько.

Также он добавил, что темп нужно подобрать комфортный – чтобы во время пробежки можно было сказать несколько фраз без одышки. Первые тренировки не стоит делать дольше 15 минут, во время них бег можно сочетать с ходьбой, передаёт Мир24. В дальнейшем, в зависимости от самочувствия, длительность можно увеличить. Завершать пробежку лучше всего растяжкой и силовыми упражнениями.