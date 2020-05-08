Отец фигуристки Трусовой рассказал, что дочь никак пока не объясняла свой уход от Тутберидзе

Отец фигуристки Александры Трусовой, несколько дней назад покинувшей группу тренера Этери Тутберидзе, отметил что его дочь не объясняла в социальных сетях, почему решила сменить наставника. Мужчина не понимает, кто от лица спортсменки распространяет недостоверную информацию.
Он добавил: официальной информации не будет до того, как все подтвердит федерация, по своим правилам.
До этого в соцсети «ВКонтакте» появился пост, в котором говорится от имени Трусовой, что она ушла от Тутберидзе по неким личным причинам. Также, согласно этой информации, она собиралась уже в ближайшее время приступить к тренировкам под руководством Евгения Плющенко.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.