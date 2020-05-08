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Отец фигуристки Трусовой рассказал, что дочь никак пока не объясняла свой уход от Тутберидзе

, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Отец фигуристки Трусовой рассказал, что дочь никак пока не объясняла свой уход от Тутберидзе
А. Трусова, фото: Instagram avtrusova

Отец  фигуристки Александры Трусовой, несколько дней назад покинувшей группу тренера Этери Тутберидзе, отметил  что его дочь не объясняла в социальных сетях, почему решила сменить наставника. Мужчина не понимает, кто от лица спортсменки распространяет недостоверную информацию. 

Он добавил: официальной информации не будет до того, как все подтвердит федерация, по своим правилам. 

До этого в соцсети «ВКонтакте» появился пост, в котором говорится от имени Трусовой, что она ушла от Тутберидзе по неким личным причинам. Также, согласно этой информации, она собиралась уже в ближайшее время приступить к тренировкам под руководством Евгения Плющенко.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 

ЕЧ

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