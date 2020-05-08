Отец фигуристки Трусовой рассказал, что дочь никак пока не объясняла свой уход от Тутберидзе

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8 мая 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

А. Трусова, фото: Instagram avtrusova

Отец фигуристки Александры Трусовой, несколько дней назад покинувшей группу тренера Этери Тутберидзе, отметил что его дочь не объясняла в социальных сетях, почему решила сменить наставника. Мужчина не понимает, кто от лица спортсменки распространяет недостоверную информацию.

Он добавил: официальной информации не будет до того, как все подтвердит федерация, по своим правилам.

До этого в соцсети «ВКонтакте» появился пост, в котором говорится от имени Трусовой, что она ушла от Тутберидзе по неким личным причинам. Также, согласно этой информации, она собиралась уже в ближайшее время приступить к тренировкам под руководством Евгения Плющенко.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.