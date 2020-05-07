Украинским боксерам Ломаченко и Усику предлагают дать российское гражданство

Аргументы Недели → Спорт 13+

7 мая 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Генсек Федерации бокса РФ Умар Кремлев. Фото: Инстаграм Умара Кремлева.

С инициативой предоставить украинским боксерам Василию Ломаченко и Александру Усику российское гражданство выступил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Об

Поводом к такому заявление послужило внесение украинских боксеров – абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Александра Усика и чемпиона по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко в черный список украинского сайта «Миротворец».

В ответ на это Кремлев заявил, что «мы такими спортсменами гордимся и готовы предоставить им гражданство, если это нужно», добавив, что главное – это их бокс, которым радуют болельщиков на Украине, в России и по всему миру.