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9 мая главный спортивный канал решил показать хоккейный матч Россия - Германия

, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

9 мая главный спортивный канал решил показать хоккейный матч Россия - Германия
Фото: скиншот трансляции матча на YouTube

Телеканал «Матч ТВ» включил в сетку вещания на 9 мая повтор финального матча олимпийского хоккейного турнира 2019 года между сборными России и Германии.

Комментатор телеканала Дмитрий Губерниев призвал не искать в этом никаких политических мотивов, о чем сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, если бы Россия победила в решающем матче Канаду, то телеканал показал бы эту игру.

Судя по программе, встречу команд России и Германии покажут 9 мая в 6:30 утра перед обращением президента страны по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса.

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