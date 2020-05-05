Что устроят болельщики, если из «Локомотива» уволят Юрия Семина

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5 мая 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Лидер самого крупного объединения болельщиков футбольного клуба «Локомотив» United South Иван Крылов рассказал о предполагаемых действиях фанатов в случае ухода главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

Иван Крылов отметил, что в ранее выпущенном заявлении фанатских движений «Локо» в поддержку главного тренера команды Юрия Семина в отношении руководства клуба не содержится ультиматумов и угроз:

«Мы изложили свою позицию. И надеемся, что не придется даже думать о своих возможных дальнейших действиях, если что-то пойдет не так. Если руководители размышляют, стоит ли продолжать работу с Семиным, то мы им предоставили мнение болельщиков и свои доводы на этот счет».

Лидер фанатов «Локомотива» обратил внимание на то, что «желание людей ходить на игры зависит, в том числе, от отношения руководителей к болельщикам, к истории, к клубу».

Возможный сменщик легендарного тренера в будущем, по мнению Ивана Крылова, может оказаться под сильным давлением со стороны фанатов клуба.

«В идеале вижу это так. Семин скажет: «Я устал, хочу отправиться в Марбелью, пить там вино и есть щучек в любимом ресторанчике на берегу моря, а на «Локомотив» стану приезжать на домашние матчи. Передаю команду в надежные руки Олега Пашинина». Это все поймут. В противном же случае, конечно, сменщик Палыча будет испытывать давление. От сравнений с легендой ему никуда не уйти, это очевидно», - заключает лидер United South.