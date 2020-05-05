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Бывший футболист сборной РФ прокомментировал свои слова о «ноющих» гражданах: «Вся эта шелуха мне неинтересна»

, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sports 24

Бывший футболист сборной РФ прокомментировал свои слова о «ноющих» гражданах: «Вся эта шелуха мне неинтересна»
фото: pixabay.com

Главный тренер грозненского «Ахмата» и в прошлом футболист сборной России Игорь Шалимов объяснил свою критику в адрес россиян, которые недовольных поддержкой государства в период пандемии. Свое мнение он высказал изданию Sport24.

«Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов. И еще, если я говорю серьезно и в маске, то это не значит, что я не шучу», - пояснил тренер.

Кроме того, Шалимов после комментариев недовольных пользователей удалил свою страницу в Instagram. По его словам, профиль он удалил только 4 мая, потому что 5 мая он вылетает в Грозный на работу: «Вся эта шелуха мне неинтересна. Я про нее забуду».

Ранее телеведущий Василий Уткин оценил высказывание Шалимова. 

БА

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