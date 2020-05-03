Бывший футболист сборной РФ раскритиковал «ноющих» о деньгах граждан: «Зачем вам помогать. Что случилось-то»

Главный тренер грозненского «Ахмата» и в прошлом футболист сборной России Игорь Шалимов прокомментировал предоставленные правительством меры по поддержке населения в период пандемии.
«Работают магазины, действует метро, ездят троллейбусы с автобусами. Люди, которые делают для всех нас важные вещи - они получают деньги. А если ты дармоед, который хочет просто так получать деньги - это всего лишь твой выбор. Может, тогда следует поменять профессию», - высказал он.
Шалимов отметил, что гражданам не следует критиковать власть за недостаточную поддержку. По его словам, «бомжи живут плохо», а «ноющие» россияне лучше.
«Вопрос - зачем вам помогать? Что случилось-то?» - заключил он.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил готовить новый пакет помощи, необходимой сейчас из-за ситуации с коронавирусом.