Бывший футболист сборной РФ раскритиковал «ноющих» о деньгах граждан: «Зачем вам помогать. Что случилось-то»

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3 мая 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

фото: pixabay.com

Главный тренер грозненского «Ахмата» и в прошлом футболист сборной России Игорь Шалимов прокомментировал предоставленные правительством меры по поддержке населения в период пандемии.

«Работают магазины, действует метро, ездят троллейбусы с автобусами. Люди, которые делают для всех нас важные вещи - они получают деньги. А если ты дармоед, который хочет просто так получать деньги - это всего лишь твой выбор. Может, тогда следует поменять профессию», - высказал он.

Шалимов отметил, что гражданам не следует критиковать власть за недостаточную поддержку. По его словам, «бомжи живут плохо», а «ноющие» россияне лучше.

«Вопрос - зачем вам помогать? Что случилось-то?» - заключил он.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил готовить новый пакет помощи, необходимой сейчас из-за ситуации с коронавирусом.