Песков не исключил, что россияне получат прямую материальную помощь. Или косвенную

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30 апреля 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com/ru-ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил готовить новый пакет помощи, необходимой сейчас из-за ситуации с коронавирусом.

Пресс-секретарь главы государства допустил, что россияне получат прямую материальную помощь аналогичную той, что оказывается в США, Японии. рядом стран ЕС.

По словам Пескова, принятые сейчас в России пакеты мер признаны более целесообразными. Песков пояснил, что помощь может быть или прямой, или косвенной, и, как он думаем, неизвестно, что лучше. "Главное — дать возможность экономической жизни продолжаться. Сейчас все меры поддержки направлены именно на это", - подчеркнул он.

Песков уверяет, что у нашей страны есть потенциал для того, чтобы амортизировать последствия любых мировых экономических кризисов и "продолжать выполнять весь объем социальных обязательств".

Ранее на идею общественности раздать россиянам некие суммы денег глава ЦБ Набиуллина назвала "вертолетные деньги" с раздачей сумм всему населению крайней мерой, но выступила за прямые адресные выплаты самым нуждающимся семьям.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что у России нет возможности раздавать деньги всем подряд.