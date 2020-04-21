Греф высказал мнение о предложении раздать россиянам деньги в период эпидемии коронавируса

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21 апреля 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

Герман Греф, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф высказал мнение о предложении раздать россиянам деньги, как сделали это США и страны Европы в период пандемии коронавируса.

Греф говорит, что Россия может позволить себе раздать населению деньги благодаря мощной макроэкономике, но не может пойти по тому же пути, что США и страны ЕС из-за некоторых ограничений.

Как он объяснил, наша страна является одной из самых благополучных стран в мире по уровню государственного долга, который составляет 15 % ВВП. Греф считает, что, учитывая этот показатель, в России могли бы «совершенно спокойно себе позволить» раздать гражданам сумму, эквивалентную 20 процентам ВВП, — около 20 триллионов рублей.

По его словам, но «у нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США или стран ЕС, нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств».

Греф считает, что в России до 10% ВВП можно потратить на преодоление кризиса, на помощь только людям, оказавшимся в сложном положении. По его убеждению, «вертолетных денег» быть не должно.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тоже против «вертолетных денег».