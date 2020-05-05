«И это говорит тренер аутсайдера ЧР», Уткин высмеял главного тренера «Ахмата», назвавшего россиян «дармоедами»

Можно точно сказать, главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов после своего неосторожного высказывания, где он назвал россиян «дармоедами», которым не стоит помогать, серьезно испугался. Пост свой удалил и начал отчаянно оправдываться, типо не имел ввиду все россияне, а только те, кто плачется, да и вообще речь шла только о футболистах и прочее в том же духе.
«Игорь Шалимов назвал дармоедами. На самом деле даже неважно кого, достаточно того, что не себя. Тренер команды с последнего места в чемпионате. И он называет дармоедом кого-то ещё. Не себя. Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год. На чистом последнем месте. Единолично. Это успех. Успех Игоря Шалимова, определённо дающий право называть дармоедами окружающих», - ответил на слова тренера «Ахмата» Василий Уткин. Алаверды, так сказать.